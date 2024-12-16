الرئيس تبون: ضرورة إيجاد حلول عاجلة للحفاظ على القصبة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للحفاظ على الهوية المعمارية والتاريخية لمدينة القصبة وأسدى أوامر وتوجيهات لعديد الوزراء والمسؤولين تخص المشاريع ومخطط العمل لتطوير وعصرنة العاصمة.

وقال رئيس الجمهورية عقب متابعته لعرض حول النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة الجزائر العاصمة بقصر الثقافة "مفدي زكرياء"، أن مدينة القصبة تعد "روح وركيزة عاصمة البلاد ومعالمها ملك لكل الجزائريين".

وأوضح رئيس الجمهورية أنه مع "مرور الزمن، تآكلت بنايات القصبة ولم يتم إيجاد حلول لمشاكلها منذ سنوات السبعينيات"، مشددا على ضرورة إيجاد "حلول مستعجلة لإعادة بريق ولمعان هذه المدينة العتيقة".

وأكد في هذا الإطار أن الحل يكمن في تدخل الدولة لشراء العمارات المملوكة للخواص على مستوى هذا الحي العتيق لتصبح ضمن الأملاك الوطنية ومن ثم ترميمها وإعادة تهيئتها لاحتضان النشاطات الثقافية والفنية والسياحية والحرف التقليدية.