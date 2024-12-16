اجتماع هام لسوناطراك في إيطاليا

اجتمع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، بنظيره من شركة بايكر هيوز، لورينزو سيمونيلي، اليوم الإثنين، بمدينة فلورنسا الإيطالية، حيث استعرض الطرفان مختلف الجوانب التقنية المتعلقة بمشروع تعزيز مكمن حاسي الرمل، وفقا لما أفاد به بيان للمجمع العمومي.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر شركة بايكر هيوز، عقب الانطلاق الرسمي للخطوة الثانية من أشغال إنجاز المنشآت المندرجة ضمن مشروع تعزيز مكمن حاسي الرمل-المرحلة الثالثة "بوستينغ 3"، في الفاتح من هذا الشهر، وفقا للبيان.

وكان حشيشي مرفوقا في هذا الاجتماع بكل من نائب الرئيس المكلف بنشاط الاستكشاف والإنتاج، فريد جطو، والمدير المركزي لهندسة وتسيير المشاريع، مهدي سلامي، ومدير قسم الإنتاج، عمار نواصر، وكذا المدير الجهوي لمنطقة حاسي الرمل الإنتاجي، يوسف لوصيف.

وناقش الجانبان في الاجتماع مدى تقدم الرزنامة التي وضعت آنفا، من أجل تحقيق هذا المشروع الحيوي الذي يسعى إلى تعزيز قدرات إنتاج الغاز لسوناطراك، يضيف المصدر ذاته.

وعقب هذا الاجتماع، تم تنظيم زيارة ميدانية لورشات هذه الشركة وزيارة مختلف الوحدات، على غرار مخبر البحث والتطوير الذي توقف عنده الوفد للتعرف على أحدث التكنولوجيات والابتكارات التي تعتمدها هذه الشركة.

كما توجه وفد سوناطراك إلى وحدة التصنيع المتواجدة، بمدينة ماصا، للاطلاع على عمليات إنتاج الشاحنات التوربينية التي تصنعها الشركة عبر فرعها "نوفو بينيون"، حيث تعد هذه التجهيزات المكون الرئيسي اللازم لتشغيل منشآت تعزيز مكمن حاسي الرمل.

وشكلت هذه الزيارة فرصة لتأكيد الطرفين على التزامهما على احترام الجدول الزمني المحدد وحرصهما على ضمان أعلى مستويات الجودة والاحترافية، حسب البيان.

يذكر أنه تم إسناد الخطوة الثانية من مشروع إنجاز منشآت تعزيز مكمن حاسي الرمل - المرحلة الثالثة "بوستينغ 3"، إلى كل من اتحاد شركات بايكر هيوز، ونوفو بينيون إنترناشيونال إس آر إل، وتيكنيمونت إس بي أي، وهذا بموجب العقد الموقع مع سوناطراك في 23 ماي الماضي، وذلك وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء.

وسيسمح إنجاز هذا المشروع "بمرافقة النضوب الطبيعي لحقل الغاز حاسي الرمل والحفاظ على مستوى إنتاج الغاز، وكذا تلبية احتياجات السوق المحلية، والوفاء بالالتزامات التجارية لشركة سوناطراك على الصعيد الدولي"، يؤكد البيان.