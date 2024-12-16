عيون لاعب جزائري على دوري "روشن"

يعتزم الجزائري يسري بوزوك، نجم نادي الرجاء البيضاوي المغربي، تغيير الوجهة خلال مرحلة التحويلات الشتوية المقبلة.

واستنادا إلى مصدر "الخبر"، فإن يسري بوزوك، الذي يتعرض للتهميش في ناديه رغم أنه النجم الأول دون منازع، يفكر جديا في مغادرة الرجاء، خاصة وأن بعض الأندية تود التعاقد معه.

وإلى جانب عرض نادي الزمالك المصري الذي قدم عرضا للرجاء قيمته 900 ألف دولار أمريكي وراتب سنوي للاعب بوزوك قدره 600 ألف دولار أمريكي، فإن نادي الأهلي المصري مهتم أيضا بخدمات اللاعب الجزائري.

وحتى وإن كان نادي الزمالك متمسك بالنجم الجزائري، إلا أن بوزوك يفضل التريث، كونه مهتم أكثر باللعب في دوري "روشن" السعودي للمحترفين، نظرا لاهتمام نادي الفتح السعودي، أيضا، بخدماته، وهو (نادي الفتح) يعتزم تقديم عرض لنادي الرجاء وراتب سنوي للاعب يسري بوزوك يفوق بكثير عرض الزمالك المصري.

وأضاف المصدر ذاته أن يسري بوزوك لا يفكر إطلاقا، على الأقل في الوقت الراهن، العودة إلى الدوري الجزائري، حتى أنه لم يتفاوض مع أي ناد جزائري، ليشير المصدر ذاته أن بوزوك لم يتواصل أبدا مع أي مسؤول في اتحاد الجزائر، على خلاف ما يتم الترويج له.