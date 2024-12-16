"تركيا استولت على سوريا بطريقة غير ودية"

أدلى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بتصريحات مثيرة حول الأحداث الأخيرة في سوريا.

واتهم ترامب في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، تركيا بالوقوف وراء هجوم المعارضة المسلحة الذي أدى إلى سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال ترامب إن تركيا نفذت عملية "استيلاء غير ودية" عبر سيطرة الفصائل المسلحة على سوريا. مشيرا إلى أنها نفذت العملية بطريقة جيدة.

واعتبر ترامب أن: "تركيا ستمتلك قدرة التحكم بمجريات الأحداث في سوريا". مؤكدا أن "في سوريا الكثير من الأمور غير الواضحة".

وكانت المعارضة المسلحة، المتمركزة في مدينة إدلب، شمال سوريا، قد بدأت هجوما مباغتا أواخر الشهر الماضي مكنها من السيطرة على عدة مدن استراتيجية في فترة وجيزة قبل دخولها العاصمة دمشق يوم الثامن ديسمبر الجاري، ما أدى إلى هروب الرئيس بشار الأسد.

وأعلن الكرملين في التاسع ديسمبر إن الرئيس فلاديمير بوتين قرر منح الرئيس المخلوع بشار الأسد حق اللجوء في روسيا.