مقاربة جديدة لتسيير النفايات

حضرت وزيرة البيئة وجودة الحياة السيدة نجيبة جيلالي مساء الإثنين، اجتماعا عقدته لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيس اللجنة محمد ورتي وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو. وحسب بيان للوزارة، فقد "خصص الاجتماع لمناقشة ودراسة التعديلات المقترحة حول مشروع تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان 1422 الموافق 12 ديسمبر 2001، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها". وحسب ذات البيان، فقد "قدمت الوزيرة خلال النقاش المفتوح عدة توضيحات حول أسئلة واستفسارات النواب". كما أكدت الوزيرة "استعدادها للعمل والتعاون من أجل القضاء على مشكل النفايات وتجسيد مقاربة جديدة في كيفية التسيير المدمج للنفايات والانتقال إلى الاقتصاد الدائري والتكفل بكل الانشغالات التي تمس مصلحة البلاد والمواطن على حد سواء وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تشجيع الاستثمار."