لوكمان أفضل لاعب إفريقي

توج الدولي النيجيري، أديمولا لوكمان، مهاجم نادي أتالانتا الإيطالي بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2024.

ويسمح هذا التتويج لنيجيريا بالمحافظة على اللقب الذي فاز به مهاجم نابولي السابق فيكتور أوسيمن العام الماضي.

وذهبت جائزة أفضل مدرب لفرق الرجال في 2024 إلى إيميرس فايي مدرب كوت ديفوار، المتوج بكأس الأمم الإفريقية رفقة بلاده مطلع السنة الحالية.

وجمع الجنوب إفريقي رونوين ويليامز، حارس ماميلودي صن داونز، جائزتي أفضل لاعب داخل أندية إفريقيا وأحسن حارس إفريقي خلال السنة.

كما حصل الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا على جائزة أفضل ناد في عام 2024، واختير منتخب كوت ديفوار (الفيلة) أفضل منتخب للرجال في عام 2024.

ونال السنغالي لامين كامارا، لاعب موناكو، جائزة أفضل لاعب شاب في 2024.