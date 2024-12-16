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مجتمع

تيارت : 5 وفيات في حادث مرور

16 ديسمبر 2024 ()
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سجل الطريق الوطني رقم 14 في شطره الرابط بين بلديتي فرندة وعين الحديد ( 90 غربي تيارت)، بمنطقة معايزية، هذه الليلة في حدود العاشرة ليلا، حادث مرور مروع راح ضحيته 5 أشخاص و إصابة 5 أشخاص بجروح. وذكرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على "فيسبوك" المخصصة للاعلام المروري، أن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة 5 أشخاص و إصابة 5 بجروح، فيما ذكرت مصادر محلية أن الحادث نجم اصطدام بين سيارة سياحية و سيارة أجرة. ويعد هذا الحادث الثاني المسجل بتراب الولاية في أقل من 4 ساعات، عقب وفاة شخصين في حادث اصطدام بين سيارة و دراجة نارية ببلدية حمادية.

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