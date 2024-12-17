أطعمة طبيعية لابتسامة جميلة

تلعب بعض الأطعمة دوراً في الحفاظ على بياض الأسنان وأخرى في اصفرارها: فالفاكهة والخضراوات الصلبة، كالتفاح والجزر والقرنبيط تعمل على إزالة جير الأسنان، وتقوم أنواع الجبنة الصلبة، التي من الصعب مضغها، بتقوية وتنظيف الأسنان واللثة.



من جهته، يساعد حمض الماليك في الفراولة في إزالة الصبغات على أسطح الأسنان، أما منتجات الحليب، والتي تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم، فتلعب دوراً في تبييض الأسنان.



كذلك تساعد العلكة في إنتاج اللعاب وبالتالي تنظف الأسنان وتبيضها.



لكن اطعمة مثل الليمون والبرتقال والعصائر الطازجة تحتوي على درجة حموضة pH منخفضة (pH الليمون هي 2-3. أي ينتمي إلى الأطعمة الحامضية، لأن pH أقل من 7)، ما يؤثر سلبا على مينا الأسنان. لذلك فإن تناول هذه الأطعمة بانتظام يقلل من الكثافة المعدنية في مينا الأسنان، ما يسبب تآكلها، وتشوه مظهرها ويزيد في نفس الوقت من احتمال تلفها.



وبالإضافة إلى ذلك، تكسير البذور والمكسرات بالأسنان يلحق ضررا كبيرا بها. لأن الضغط المستمر على نفس السن يمكن أن يؤدي إلى حدوث تقعر في المينا وحتى حدوث تشققات مجهرية فيها.



حيث تؤدي هذه الأضرار إلى إضعاف جمالية الأسنان وغالبا ما يتطلب ترميمها. كما أن الاستهلاك غير الصحيح للمكسرات يمكن أن يلحق بالأسنان أضرارا كبيرة تتطلب زيارة أخصائي تقويم الأسنان.

وبحسب أطباء الأسنان، فإن أي مادة تسبب بقعاً عنيدة على الملابس تسبب أيضاً اصفرار الأسنان، كالشاي والقهوة وكذلك التوت الأزرق والرمان والصويا والمشروبات الغازية.



كما يعد التدخين من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ظهور بقع داكنة على الأسنان ويسبب اصفرارها.