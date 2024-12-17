تشكل للجليد ورياح عاتية على هذه الولايات

نبّه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بخصوص تشكل الجليد خلال صبيحة اليوم الثلاثاء، على منطقة الهضاب العليا وكذا منطقة الأوراس.

وحسب توقعات المصالح ذاتها، فإن المناطق الشمالية للوطن، ستشهد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء السحب السفلى التي تكون مرفوقة بضباب والتي تميز خلال الصبيحة المناطق الداخلية والهضاب العليا الوسطى الشرقية والشرقية وكذا منطقة الأوراس، مع تشكل للجليد على مستوى هذه الأخيرة.

أما بالجنوب الجزائري، فقد نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من زوابع رملية ورياح عاتية على بعض الولايات الجنوبية من الوطن.

وحسب التنبيه الأخير، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بالزوابع هي: تيندوف، أدرار، برج بوعريريج، عين صالح، تمنراست، وعين قزام.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى خلال اليوم، بين 17 و19 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وما بين 11 إلى 20 درجة على المناطق الداخلية، فيما تسجل ما بين 13 إلى 27 درجة مئوية على المناطق الجنوبية للوطن.