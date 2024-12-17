الجزائر تستضيف مؤتمر الإسكان العربي الثامن

تستضيف الجزائر، بداية من اليوم الثلاثاء، مؤتمر الإسكان العربي الثامن، الذي تنظمه وزارة السكن والعمران والمدينة، على هامش الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري، تحت عنوان: "العمران والبناء المستدام: تحديات وآمال واعدة".

وينعقد المؤتمر، الذي تجري فعالياته بقصر المؤتمرات الدولي عبد اللطيف رحال بالعاصمة، لتأكيد التزام الدول العربية بالسير قدما نحو التنمية المستدامة، في ظل التحولات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم.

وسيسلط المؤتمر الضوء على سبل النهوض بسياسات العمران والبناء المستدام، ويناقش آليات التخطيط العمراني وصولا إلى تحقيق مدن مرنة وآمنة، قادرة على الصمود والاستدامة، بالإضافة إلى أهمية المباني الخضراء، واستعمال مواد البناء الصديقة للبيئة، وأفضل الممارسات والتجارب التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتحديد معايير السكن اللائق لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.

ويأتي هذا المؤتمر، انسجاماً وتوجهات برنامج الأمم المتحدة لتطوير استراتيجية الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة للعام 2030، لاسيما الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وقادرة على الصمود والاستدامة، المصادق عليها من طرف جامعة الدول العربية في الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

وتقسّم أشغال هذا المؤتمر، على أربعة محاور، سيعنى الأول بالعمران المستدام، والذي يضم تهيئة الإقليم والعمران المستدام والتخطيط الحضري، وأنظمة النقل الحضري، ونظم الطاقة المتجددة والحفاظ على التراث المعماري والثقافي في التنمية العمرانية.

ويعنى المحور الثاني، بالسكن اللائق في الدول العربية، والآمن ميسور التكلفة، تناقش من خلاله سياسات الإسكان والخدمات الأساسية والمرافق المصاحبة واستخدام الأراضي والنقل وسهولة الوصول إلى المسكن، وكذا مسألة إعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاعات والكوارث.

ويفصل المحور الثالث، في المدن المستدامة من المدن الجديدة والمبتكرة، والصديقة للبيئة، وكذا دراسة سبل التكيف وتخفيف آثار التغيرات المناخية في المدن، ودور التكنولوجيا والابتكارات في إدارة المدن المستدامة.

وسيناقش المحور الرابع، المعايير والتشريعات المعمول بها لتطوير المباني الخضراء والمستدامة، وتدارس نماذجها، وكذا المواد المستخدمة في البناء، من المواد المبتكرة ومنخفضة الكربون.

كما سيخصص المؤتمر جلسة لعرض الأوراق الوطنية من الوزارات المعنية بالدول العربية، وجلسة أخرى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تخصص حول التقدم المحرز في تحقيق الخطة الحضرية الجديدة والإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة

وسيقام على هامش المؤتمر، معرضا يشمل وزارات الإسكان والتعمير للدول العربية والجهات والمؤسسات المعنية بمجال الإسكان والعمران والتنمية الحضرية.