إنقاذ عائلة من الاختناق بالغاز بالبيض

تمكنت مصالح الحماية المدنية، ليلة أمس الإثنين إلى الثلاثاء، من إنقاذ 5 أشخاص من عائلة واحدة، تعرضت للتسمم جراء استنشاق الغاز بولاية البيض.

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخلت مصالحها، على الساعة العاشرة و40 دقيقة، من ليلة أمس الإثنين إلى الثلاثاء، بالمكان المسمى حي 18 فيفري ببلدية الحاج مشري بوعلام بدائرة بوعلام، من أجل حادث حادث استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وقد خلف الحادث تسمم عائلة متكونة من 05 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 01 سنة و 42 سنة لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي .