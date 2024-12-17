ارتفاع طفيف في أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر، وذلك على الرغم من تجدّد المخاوف بشأن الطلب على النفط في الصين، بناءً على بيانات اقتصادية أصدرتها بكين تشير إلى تعثُّر واضح.

وبحسب المعطيات المقدمة من قبل منصة الطاقة المتخصصة في رصد حركة أسواق النفط العالمية، فإن هذا التحرك كان مدعومًا بدرجة كبيرة من حذر المستثمرين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" لاتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 06:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام البرنت القياسي، تسليم فبراير 2025، بنسبة 0.27%، لتصل إلى 74.11 دولارًا للبرميل.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يناير 2025، بنسبة 0.115%، أي 70.85 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنسبة 1% في نهاية تعاملات أمس الإثنين 16 ديسمبر، لتنخفض من أعلى مستوى بلغته على مدى الأسابيع الأخيرة، والذي سجلته في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي الجمعة 13 ديسمبر.

وتحركت أسعار النفط إلى أسفل، على مدى الجلسات الأخيرة، مع قيام المتعاملين بجني الأرباح، انتظارًا لقرار البنك المركزي الأميركي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعه اليوم وغدًا 17 و18 ديسمبر، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، إذ يتطلع المستثمرون إلى خفضها.