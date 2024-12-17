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بث وثائقي "فشل المؤامرة.. صقور الجزائر تنتصر"

17 ديسمبر 2024 ()
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تعرض قنوات التلفزيون العمومي، اليوم الثلاثاء، عقب نشرة الثامنة، الوثائقي الذي يحمل عنوان "فشل المؤامرة... صقور الجزائر تنتصر".

وأوضح التلفزيون العمومي أن الوثائقي "كشف خيوط مؤامرة المخابرات الفرنسية في محاولة فاشلة للمساس باستقرار البلاد"، وأبرز في فصوله "قوة صقور المخابرات الجزائرية في إحباط أي محاولة تستهدف أمن ووحدة الجزائر".

وكانت مصالح الأمن الوطني قد أحبطت مؤامرة خططت لها المخابرات الفرنسية لزعزعة استقرار الجزائر، بتجنيد شاب جزائري نشأ في المهجر لتحقيق غاياتها العدائية، غير أنه كان أكثر وعيا بالنشاط العدائي الذي كان ومايزال يحاك ضد وطنه.

 

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