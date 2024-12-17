شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في نهائي "السوبر"

سينشط فريقا شباب بلوزداد وشبيبة القبائل النسخة الأولى من نهائي الكأس الممتازة 2024، الخاصة بفئة تحت 21 سنة، والتي أقرتها رابطة كرة القدم المحترفة لأول مرة.

وكان شباب بلوزداد، لفئة أقل من 21 سنة، بقيادة المدرب إسحاق علي موسى، قد توج بلقب بطولة الموسم الماضي، بعد منافسة شرسة مع مولودية الجزائر، فيما أحرزت شبيبة القبائل، شهر ماي الماضي، بقيادة الحارس المتألق سيف الدين بن رابح، كأس الرابطة لذات الفئة، على حساب وفاق سطيف، في نهائي امتد إلى ضربات الترجيح.

وإن حددت رابطة كرة القدم المحترفة تاريخ الجمعة 3 نوفمبر 2025، موعدا لهذا النهائي، إلا انها لم تكشف، في المقابل، عن الملعب الذي سيحتضن هذه المباراة.