عنابة: الإطاحة بشبكة تروج الكوكايين

أطاحت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير مشروع بالمخدرات في عنابة، بشبكة منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة، وتم حجز أزيد من كيلوغرام واحد من الكوكايين.

وأفاد بيان لذات المصلحة، اليوم الثلاثاء، بأن "الوحدات العملياتية للأمن الوطني تواصل تضييق الخناق على شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، إذ تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بعنابة، بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة، الكوكايين، يمتد نشاطها عبر العديد من ولايات الوطن، كما نجحت المصلحة في توقيف عناصر الشبكة المكونة من 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 34 و40 سنة، مع حجز 1 كلغ و150 غراما من المخدرات الصلبة (الكوكايين)، هاتفين نقالين، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية، إضافة إلى سيارة سياحية يستعملها المشتبه فيهم في نقل وترويج المخدرات الصلبة".

وأضاف البيان أنه "تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، أمس الإثنين، عن قضية حيازة وتخزين ونقل وعرض ووضع للبيع مخدرات صلبة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة".