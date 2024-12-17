تتويج عربي لمشروع سكني بتيبازة

افتكت الجزائر، اليوم الثلاثاء، الجائزة الأولى لأحسن مشروع سكني عربي، المقدمة من قبل مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، على هامش انعقاده في الدورة الـ41 بالجزائر.

فقد عادت الجائزة الأولى بقيمة 20 ألف دولار وشهادة تقديرية، للمشروع السكني 169 مسكنا مع مرافق مدمجة ضمن صيغة الترقوي منفذ خلال سنة 2024، وذلك لفائدة وكالة التسيير والتنظيم الحضري العقاري بولاية تيبازة.

وفي تصريح خاص لـ"الخبر"، أوضح مدير المشروع المتوّج، المهندس رضوان أروني، أن "هوية المشروع مستوحاة من موقع الأخير المطل على البحر الأبيض المتوسط"، وهو الجانب الملهم الذي استحق جائزة مجلس الوزراء العرب لأحسن مشروع سكني عربي منفذ ذي هوية.

ويعدّ تتويج هذا المشروع السكني، حسب توضيحات السيد أروني، الثاني ببعده العربي، بعد افتكاكه للجائزة الوطنية للهندسة المعمارية في سنة 2021، المسلمة من قبل الوزير الأول، "ومن هنا جاءت فكرة المشاركة لنيل الجائزة العربية، ما دام المشروع يلبي كل الشروط والخصائص المحددة في دفتر شروط المسابقة"، يضيف السيد أروني.

هذا، وقد عادت الجائزة الثانية لمجلس وزراء الإسكان العرب، بقيمة 15 ألف دولار، للمشروع السكني تل العقارب بجمهورية مصر العربية.

فيما عادت الجائزة الثالثة، بقيمة 10 آلاف دولار لمشروعين اثنين بالتساوي، الأول المشروع السكني "الحي الإماراتي" بالسويحان بالإمارات العربية المتحدة، أما الثاني فهو مشروع "الجوهرة" السكني بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. كما منحت اللجنة شهادات تقديرية، لثلاثة مشاريع سكنية "مقبولة"، وغير مستبعدة عن الجائزة بكل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجزائر، وجمهورية مصر العربية.

للتذكير، تستضيف الجزائر، بداية من اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر، وإلى غاية 19 من نفس الشهر، مؤتمر الإسكان العربي الثامن، الذي تنظمه وزارة السكن والعمران والمدينة، على هامش الدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، تحت عنوان: "العمران والبناء المستدام: تحديات وآمال واعدة".

وينعقد المؤتمر، الذي تجري فعالياته بقصر المؤتمرات الدولي عبد اللطيف رحال بالعاصمة، لتأكيد التزام الدول العربية بالسير قدما نحو التنمية المستدامة، في ظل التحولات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم.