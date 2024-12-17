بن زية مرشح لجائزة بوشكاش 2024.. اليوم يُكشف عن الفائز

يُكشف عن الفائز يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشكل رسمي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الفائزين بجوائز الأفضل في العالم The Best، لعام 2024، في العاصمة القطرية، الدوحة. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدم إقامة حفل لجوائز الأفضل هذا العام، بسبب ازدحام المباريات، وسوف يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة إلكترونيا هذا المساء.

وسيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بنقل الحفل على منصاته الإعلامية المختلفة، بشكل مباشر مثل موقع فيفا بلس. وينافس الدولي الجزائري، ياسين بن زية، على جائزة "بوشكاش" لأجمل هدف في الموسم، عن هدفه مع المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا، شهر مارس المنصرم.

ويتنافس هدف خريج أولمبيك ليون مع 10 أهداف أخرى، من أبرزها هدف الغاني قادوس مع فريقه واست هام أمام فريبورغ، وهدف لاعب مانشستر يونايتد، غارناشو، أمام إيفرتون، والقطري الهيدوس في مرمى منتخب الصين.

ولاختيار الأفضل، يفتح المجال للتصويت أمام الجمهور عبر رابط خاص. وجائزة بوشكاش، وهو مهاجم سابق لمنتخب المجر ونادي ريال مدريد، هي جائزة تم استحداثها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سنة 2009، وتمنح لأصحاب أجمل الأهداف خلال العام الكروي لفئة اللاعبين الذكور والإناث، ومنذ 2016 دخلت الجائزة ضمن جوائز الأفضل التي تقدمها "الفيفا".