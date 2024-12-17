عقوبات ثقيلة بحق مولوديتي البيض ووهران

أصدرت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة قراراتها بخصوص ملف مباراة مولودية البيض ومولودية وهران.

وشهدت المباراة المذكورة أحداث عنف وشغب وتخريب، امتدت من مدرجات ملعب زكريا المجدوب إلى الأحياء القريبة وحتى البعيدة من الملعب، مع تسجيل عدد من الإصابات بين مناصري الفريقين.

وأقرت لجنة الانضباط معاقبة الفريقين على حد سواء، إذ سلطت عقوبة الاستقبال 4 مباريات نافذة دون حضور الجمهور، مع منعهما (جمهور الفريقين) من التنقل لمباريات خارج الديار إلى أجل غير مسمى.

كما أقرت ذات اللجنة غرامة مالية بقيمة 40 مليون سنتيم بحق مولودية وهران، ونفس الغرامة على مولودية البيض، مع إلزام إدارة الفريق بتعويض الخسائر التي تعرض لها ملعب زكريا المجذوب.