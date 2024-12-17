وزير السكن يكشف عدد سكنات برنامج "عدل 3"

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم قريبا الشروع في تجسيد برنامج "عدل 3"، وذلك بمباشرة بناء نحو 1,4 مليون وحدة سكنية.

وأوضح الوزير، خلال زيارته لمعرض خاص بهيئات السكن والعمران العربية، على هامش مؤتمر الإسكان العربي الثامن، أنه "بعد برنامج عدل ـ1 الذي قدر بـ55 ألف وحدة من ذات الصيغة، ثم عدل 2 بـ560 ألف سكن، سننطلق هذه الأيام في برنامج قوامه نحو 1,4 مليون سكن في إطار هذه الصيغة الناجحة".

وأبرز بلعريبي أن "الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" تعد أكبر مرق عقاري في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بالنظر إلى المشاريع العقارية العمومية التي تشرف عليها". كما أكد الوزير أن "كافة مواد البناء المستعملة في البلاد هي من صنع جزائري 100 بالمائة"، مبرزا أن "سنة 2024 تميزت بقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بعدم استيراد مواد البناء"، لافتا إلى التقدم المحرز في تصنيع مختلف أنواع مواد البناء وبشكل مستدام.

وأوضح بلعريبي، في ذات الصدد، أنه "ضمن الحفاظ على الثروة الخشبية، تم التوجه نحو المواد الصناعية على غرار البلاستيك وتعميمه في الإنجازات"، مشيرا إلى أن المؤسسات الأجنبية أصبحت مطالبة "ببناء ورشات صغيرة لإنتاج بلاستيك من نمطPVC ".

للتذكير، فقد انطلقت التسجيلات في برنامج "عدل3" يوم 5 جويلية الماضي، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والتي عرفت تسجيل مليون و400 ألف مكتتب.