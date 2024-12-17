احذروا عصابات البيع عبر الأنترنت

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري الثالث، في بابا علي بأمن المقاطعة الإدارية بئر التوتة، جماعة إجرامية منظمة تتكون من 3 أشخاص مسبوقين قضائيا.

وأوضح بيان لذات المصالح، صادر اليوم الثلاثاء، أن "حيثيات القضية انطلقت بعد فتح تحقيقات من طرف المصالح نفسها بخصوص استدراج مجموعة إجرامية العديد من الضحايا، عن طريق عرض سلع بأسعار مغرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعند قدوم الزبائن، يتم الاعتداء عليهم باستعمال أسلحة بيضاء محظورة والاستيلاء على ممتلكاتهم".

وأضاف البيان أن "التحريات مكنت من تحديد هوية المعتدين وتوقيفهم واسترجاع مبالغ مالية من عائدات السرقة، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، عن قضية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية السرقة بالتعدد متبوعة بالضرب والجرح العمدي بالأسلحة البيضاء".