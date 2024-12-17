الشلف: هيئة الرقابة التقنية للبناء تعاين أضرار الزلزال

تقوم الفرق التابعة للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بمعاينة أضرار الهزة الأرضية التي سجلت صبيحة أمس الإثنين ببلدية الزبوجة بولاية الشلف، حسبما علم لدى ذات الهيئة.

وأوضح المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، خالد مزياني، في تصريح للصحافة على هامش زيارته لبلدية الزبوجة، أن مصالحه سخرت فرقا تقنية بمعية مهندسي المديريات الولائية لمعاينة الأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي سجلت ببلدية الزبوجة.

وأضاف أن الأضرار المسجلة تمثلت في "تشققات خفيفة" ببعض البنايات العمرانية والمؤسسات التربوية، مشيرا إلى أن التكفل بهذه الأضرار سيتم وفقا للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

كما طمأن السكان بخصوص هذه الظاهرة الطبيعية التي، كما أوضح، "تسمح بإخراج الطاقة المخزنة بين الطبقات التكتونية بسلاسة لاسيما عبر الهزات ذات الشدة المنخفضة".

وكان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر قد سجل أمس الإثنين على 01 سا و09 دقائق هزة أرضية بلغت شدتها 4,9 درجات على سلم ريشتر وحدد مركزها 3 كلم شمال الزبوجة.

ومن جهتها، أشارت مصالح الحماية المدنية إلى عدم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية أو تدخل لوحداتها عقب هذه الهزة التي شعر بها معظم سكان الولاية.