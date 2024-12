L’Algérie décroche le prix du meilleur projet résidentiel arabe

L'Algérie a remporté, ce mardi, le premier prix du meilleur projet résidentiel arabe, décerné par le Conseil des ministres arabes de l'Habitat et de l'Urbanisme, en marge de sa 41ᵉ session tenue en Algérie.

Le premier prix, d’une valeur de 20.000 dollars accompagné d’un certificat honorifique, a été attribué au projet résidentiel de 169 logements avec des équipements intégrés, réalisé en 2024 dans le cadre de la formule promotionnelle au profit de l’Agence de gestion et d'organisation urbaine immobilière de la wilaya de Tipaza.

Dans une déclaration exclusive à El Khabar, le directeur du projet primé, l’ingénieur Redouane Arouni, a expliqué que "l’identité du projet s’inspire de son emplacement surplombant la mer Méditerranée", un aspect inspirant qui lui a valu la reconnaissance du Conseil des ministres arabes pour le meilleur projet résidentiel arabe réalisé, doté d'une identité marquée.

Selon les précisions apportées par Redouane Arouni, ce sacre constitue la deuxième consécration à dimension arabe pour ce projet résidentiel, après avoir remporté le prix national d'architecture en 2021, décerné par le Premier ministre. "C'est de là qu'est venue l'idée de participer au prix arabe, puisque le projet répond à toutes les conditions et caractéristiques stipulées dans le cahier des charges de la compétition", a ajouté Arouni.

Par ailleurs, le deuxième prix du Conseil des ministres arabes de l'Habitat, d’une valeur de 15.000 dollars, a été attribué au projet résidentiel "Tal Al-Akareb" en République arabe d’Égypte.

La troisième récompense, d’une valeur de 10.000 dollars, a été attribuée à deux projets ex aequo : le projet résidentiel « Al-Hayy Al-Imarati » situé à Sweihan aux Émirats arabes unis, et le projet « Al-Jawhara » à Djeddah en Arabie saoudite.

Par ailleurs, le comité a décerné des certificats d’appréciation à trois projets résidentiels jugés « acceptables » et retenus pour la compétition, en Jordanie, en Algérie, et en Égypte.

Pour rappel, l’Algérie accueille, du mardi 7 décembre au 19 décembre, la 8ᵉ Conférence arabe sur l’habitat, organisée par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, en marge de la 41ᵉ session du Conseil des ministres arabes de l’Habitat et de l’Urbanisme. L’événement se déroule sous le thème : « Urbanisme et construction durable : défis et espoirs prometteurs ».

Se tenant au Palais des Conférences International Abdelatif Rahal à Alger, la conférence vise à réaffirmer l’engagement des pays arabes à progresser vers un développement durable, dans le contexte des transformations technologiques, des évolutions économiques, sociales et environnementales que traverse le monde.