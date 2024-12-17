إجلاء بحار روسي في سواحل كاب جنات

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم، عن عملية إجلاء بحار من جنسية أجنبية (روسية) في حالة خطر، من على السفينة المسماة "WHITE WANDERER" الحاملة لراية هونغ كونغ، قادمة من بلغاريا باتجاه جبل طارق، على بعد اثنا عشر ميلا بحريا شمال غرب كاب جنات بدلس (ولاية بومرداس).

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني فإن العملية جاءت إثر تلقي المركز الجهوي للحراسة والإنقاذ في البحر بالناحية العسكرية الأولى، للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية لإشارة إغاثة، يوم أمس الإثنين عـلى الساعة العاشرة صباحا و35 دقيقة، من طـرف السفينة المذكورة.

وأضاف ذات البيان: "على الفور وبالتنسيق مع المركز الوطني لعمليات الحراسة والانقاذ في البحر للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية، تم تفعيل عملية إنقاذ وإجلاء البحار، وذلك بإقحام حوامة البحث والإنقاذ 66-MS التابعة للسرب 560 لحوامات البحث والإنقاذ بالناحية العسكرية الأولى".

وختم البيان أنه "تم إجلاء البحار إلى المستشفى العمومي بزرالدة من أجل تلقي العلاج اللازم".