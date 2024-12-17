تشييع ضحايا الحادث الأليم بتيارت

شيعت، عصر اليوم، بمقبرة بلدية تخمارت، جثامين ضحايا الحادث المروري الذي راح ضحية خمسة أشخاص ليلة أمس بمنطقة معايزية بين بلديتي فرندة وعين الحديد على الطريق الوطني رقم 14.

وحضر الجنازة الوالي والسلطات المحلية والحشود من المواطنين الذين قدموا من مختلف الأنحاء لتقديم واجب العزاء، في جو جنائزي مهيب.

وكانت ولاية تيارت شهدت ثلاثة حوادث مرور مميتة، في أقل من 24 ساعة راح ضحيتها ما مجموعه 9 أشخاص وإصابة نفس العدد من الأشخاص بجروح، بداية بحادث اصطدام بين سيارة ودراجة نارية وقع بتراب بلدية حمادية في حدود السابعة مساء خلف وفاة شابين، ثم حادث تخمارت في حدود التاسعة مساء، وحادث ثالث وقع في حدود منتصف نهار اليوم، على مستوى الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين بلدية حمادية بولاية تيارت وولاية تيسمسيلت، راح ضحيته شابين ( 32 و 45 سنة).

وتجددت مطالب المواطنين في أعقاب هذه المجازر المرورية، لتسجيل وتجسيد ازداوجية الطرقات الوطنية العابرة لتراب الولاية 40 و23 و14.