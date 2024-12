Les services de la protection civile sont intervenus, ce mardi, suite à un accident de collision entre un véhicule utilitaire et une voiture touristique à 70 km en direction de la wilaya de Ghardaïa, dans la commune et daïra de Menia.

L'accident a fait 3 morts et 2 blessés graves, qui ont été secourus et transportés à l'hôpital local. Les corps des victimes décédées ont été transférés à la morgue, lit-on dans un communiqué de la protection civile.