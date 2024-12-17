هل اقترب الاتفاق حول وقف إطلاق النار؟

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، أنه "في ظل ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء القطري والمصري فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".

من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الثلاثاء في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن طرفي الصراع في غزة يقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال كيربي "نعتقد أننا نقترب، ولا شك في ذلك، نحن نعتقد ذلك، لكننا نتحلى بالحذر أيضا في تفاؤلنا...وصلنا إلى مثل هذا الوضع من قبل ولم نتمكن من الوصول إلى خط النهاية".

وأكد وزير الدفاع الصهيوني، يسرائيل كاتس، أن المفاوضين "أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق" بشأن إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة".

ووصل مسؤولون صهاينة إلى الدوحة، أمس الإثنين، لإجراء محادثات تهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل أسرى ومعتقلين بين "إسرائيل" و"حماس".