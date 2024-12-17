فينيسيوس يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، اليوم الثلاثاء، خلال حفل توزيع جوائز "الأفضل" السنوية، فوز النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وصرح فينيسيوس بعد استلامه الجائزة: "خرجت من الفقر وكان بعيدا جدا أن أصل إلى هنا. أشكر كل من صوت لي وأود أن أشكر عائلتي ورئيس ومدرب ريال مدريد وكل من وثق في منذ كنت طفلا".

وأضاف النجم البرازيلي: "أحاول أن أستمر طويلا في نادي ريال مدريد الأفضل في العالم. كما أشكر نادي طفولتي فلامنغو البرازيلي".

وفاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بجائزة "الفيفا" لأفضل مدرب للرجال في العام، فيما أحرز حارس منتخب الأرجنتين ونادي أستون فيلا، إميليانو مارتينيز، بجائزة أفضل حارس للمرمى في 2024.

وحققت الإسبانية، أيتانا بونماتي، نجمة نادي برشلونة، جائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2024، لتحافظ على الجائزة التي فازت بها العام الماضي.