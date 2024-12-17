بن زية يخسر جائزة "بوشكاش"

فشل الدولي الجزائري، ياسين بن زية، في التتويج بجائزة "بوشكاش" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل هدف في العام.

وأعلنت "الفيفا" خلال حفل جوائز "الأفضل" بالعالم لسنة 2024، الذي أقيم مساء اليوم بالدوحة، فوز الأرجنتيني أليخاندرو غارانشو بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف.

وكان بن زية قد خسر جائزة أفضل هدف إفريقي في العام، أمس الإثنين، خلال حفل تويع جوائز "الكاف" في مدينة مراكش المغربية، بعد اختيار هدف مهاجم منتخب أنغولا مابولولو ما أثار استياء الشارع الرياضي الجزائري.

وكانت الجماهير الجزائرية تأمل بأن يتم تعويض بن زية خلال جوائز "ذا بيست"، غير الطريقة الخيالية التي أحرز بها خريج مدرسة ليون الهدف في شباك منتخب جنوب إفريقيا لم تشفع له لإحراز الجائزة.