المغرب يسلّم مقاوما فلسطينيا لسلطات الاحتلال!

خطى المغرب خطوة جديدة مخزية في التعامل مع الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

فبعد مشاركة مغاربة في عمليات الإبادة وسماح السلطات المخزنية برسو بواخر محملة بالسلاح تستعمل في تقتيل أطفال غزة، بلغ الأمر الآن تسليم مقاوم فلسطيني مطلوب لدى قضاء الكيان الصهيوني.

فحسب ما نقلته يومية "معاريف" الصهيونية، فقد سلمت اليوم الثلاثاء، السلطات المغربية الشاب الفلسطيني، نسيم خليبات، 21 سنة، لتل أبيب، هذا الأخير مطلوب لديها بتهمة المشاركة في وضع قنبلة صغيرة على مستوى مقر وزارة الصحة الصهيونية شهر نوفمبر 2021 رفقة شقيقه وشخص آخر، تم إيقافهما ومحاكتهما، فيما استطاع نسيم خليبات الفرار وتم اعتقاله شهر جانفي 2023 في الرباط.

وسارعت السلطات الصهيونية بمطالبة تسليمه وهو ما تم اليوم.

للإشارة، فإن القضاء المغربي وافق على تسليم المعني شهر جوان 2023 لكن الحكومة المغربية تجاهلت القرار، إلى أن تغير موقفها بطريقة مفاجئة، فحط نسيم خليبات الرحال اليوم في زنزانات الكيان الصهيوني.