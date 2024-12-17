شبيبة القبائل في الصدارة (فيديو)

ارتقت شبيبة القبائل إلى صدارة الرابطة المحترفة الأولى، مؤقتا، بعد فوزها الكبير على الضيف مولودية البيض بثلاثية نظيفة على ملعب حسين آيت أحمد، في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى.

وافتتح الشاب المتألق لحلو أخريب باب التسجيل في الدقيقة الـ 30 مستغلا توزيعة دقيقة من المخضرم رياض بودبوز، ثم أضاف زميله بركان الثاني عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الـ 75 وعاد بودبوز ليختتم أهداف المقابلة في الدقيقة الـ 85 بعد هجمة مرتدة.

ورفع أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة رصيدهم إلى النقطة الـ 21 في ريادة الترتيب، في انتظار إجراء المقابلات المتأخرة للأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية.

واستغل "الكناري" سقوط وفاق سطيف على أرضية ميدانه أمام نادي بارادو بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث افتتح الزوار باب التسجيل مبكرا عن طريق كوحيلي (الدقيقة 6) وعاد باشا بنسور الهضاب في النتيجة في الدقيقة 62 غير أن الجناح المتوهج عادل بولبينة منح النقاط الثلاثة لشبان الأكاديمية بهدف رائع بعد عمل فردي مميز في الدقيقة 72.

في ثالث مقابلة أجريت مساء اليوم، أكد شباب بلوزداد عودته القوية بعد بداية موسم صعبة، متجاوزا شباب الساورة بثلاثية نظيفة على ملعب 5 جويلية، تداول على تسجيلها مزيان، محيوص والمحترف الجنوب إفريقي مايو.

النتائج:

شباب بلوزداد – شبيبة الساورة 3-0

شبيبة القبائل – مولودية البيض 3-0

وفاق سطيف – نادي بارادو 1-2

الترتيب: نقاط لعب

1.شبيبة القبائل 21 12

2.شباب قسنطينة 19 11

--.وفاق سطيف 19 13

4.مولودية وهران 18 13

5. مولودية الجزائر 17 10

--.أولمبيك آقبو 17 12

7. شباب بلوزداد 16 10

--. اتحاد الجزائر 16 9

--.اتحاد خنشلة 16 12

--.جمعية الشلف 16 13

11.نجم مقرة 14 13

12.شبيبة الساورة 13 12

--. نادي بارادو 13 10

14.ترجي مستغانم 12 12

15, مولودية البيض 11 12

16.اتحاد بسكرة 10 12.