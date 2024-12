Le Maroc remet un résistant palestinien aux autorités de l'occupation!

Le Maroc a franchi un nouveau pas honteux dans sa gestion des relations avec l'entité sioniste, au détriment du peuple palestinien.

Après la participation de Marocains à des opérations d'extermination et la permission accordée par les autorités marocaines pour le débarquement de cargos chargés d'armes utilisées pour tuer les enfants de Gaza, la situation a évolué avec l'extradition d'un résistant palestinien recherché par la justice sioniste.

Selon le journal sioniste Maariv, dans son édition de ce mardi, les autorités marocaines ont remis le jeune palestinien, Nassim Khlaybat, âgé de 21 ans, à Tel-Aviv. Ce dernier était recherché par l’entité pour sa participation à la pose d'une petite bombe devant le ministère sioniste de la Santé en novembre 2021, en compagnie de son frère et d'une autre personne, qui ont été arrêtés et jugés. Nassim Khlaybat avait réussi à s'enfuir, mais a été arrêté en janvier 2023 à Rabat.

Les autorités de l’entité ont rapidement exigé son extradition, qui a eu lieu ce mardi.

Il est à noter que la justice marocaine avait donné son accord pour son extradition en juin 2023, mais le gouvernement marocain avait ignoré cette décision jusqu'à ce qu'il change de position de manière surprenante, et Nassim Khlaybat se retrouve aujourd'hui dans une prison de l’entité sioniste.