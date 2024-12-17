وهران: 41 ألف طلب سكن اجتماعي ببلدية واحدة

كشف سمير شيباني، والي ولاية وهران، مساء اليوم، في لقاء مع وسائل الإعلام أن " عدد طلبات السكن بلغ 41 ألف ببلدية وهران لوحدها ما بين القاطنين في البنايات الهشة و أصحاب الملفات القديمة، في حين و لا تتوفر الولاية إلا على كوطة 1500 مسكن فلكم أن تتصوروا صعوبة توزيع هذه السكنات".

وأكد الوالي الجديد بأن شعاره هو " تشييد سكن قصديري في حي فوضوي لا يعني الحصول على مسكن" في طريقة لتوضيح استراتيجيته بتخصيص البرامج السكنية لمستحقيها من أصحاب ملفات التنقيط والطعون منذ آخر عملية توزيع 5 آلاف مسكن اجتماعي لبلدية وهران بعد عشرات السنين من الانتظار، بالإضافة إلى أصحاب السكنات الآيلة للانهيار حفاظا على حياة المواطنين".

وعن استرجاع البنايات بعد الترحيل آثار الوالي مشكلة تعدد ملاك العقارات من أصحاب المحلات والأقسام المشتركة والحائزين على عقود كراء من ديوان الترقية والتسيير العقاري وبالتالي ضرورة اللجوء إلى القضاء و الدخول في نزاعات لا تنتهي.