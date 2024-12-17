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رياضة

"أبواب الجزائر مفتوحة دائما للرياضيين الفلسطينيين"

17 ديسمبر 2024 ()

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 ‎التقى رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمن حماد، بنظيره الفلسطيني، جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، على هامش انعقاد جلسة للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بتيرانا، عاصمة ألبانيا.

 ‎وحسب ما علمت "الخبر"، فإن عبد الرحمان حماد سأل عن أحوال الرياضيين الفلسطينيين وأكد دعم الجزائر الثابت لهم. وبالمناسبة، جدد دعوة الجزائر الدائمة والمستمرة للرياضيين الفلسطينيين للتدريب والتحضير في الجزائر، مشددًا على أنهم دائمًا مرحب بهم في بلدهم، كما تواصل اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية التزامها بتسهيل جميع الترتيبات اللازمة لضمان نجاحهم".

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