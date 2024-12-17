شاهد ظاهرة فلكية جميلة مع شروق الشمس

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر ستكون على موعد مع ظاهرة فلكية جميلة غدا صباحا.

وجاء في منشور لمركز البحث، في صفحته الرسمية على فايسبوك "يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 قبل بزوغ الشمس على الساعة السابعة صباحاً، سيتمكن عشاق السماء في اتجاه الغرب من مشاهدة بالعين المجردة القمر وكوكب المريخ على ارتفاع 35 درجة من الأفق".

وأضاف "يعد هذا المشهد تقاربًا فلكيًا جميلاً، حيث سيكون القمر والمريخ في أقرب مسافة لهما، بفارق لا يتجاوز 2.2 درجة من المركز إلى المركز بالقرب من التكتل النجمي المفتوح M44 في كوكبة السرطان".

وختم بالإشارة إلى أنه " بعد ساعات قليلة سيحُجب المريخ من قبل القمر وذلك في كندا. للأسف لن يكون ذلك مرئيًا في الجزائر لأننا سنكون في وضح النهار".