ميزة قادمة لأندرويد.. هاتفك يرد نيابة عنك!

كشف أحد موظفي غوغل عن تحديث "بكسل دروب" (Pixel Drop) لمستخدمي أندرويد قادم في ديسمبر الجاري، وقد شارك معلومات عن روبوت اتصال يجيب على الهاتف نيابة عنك، وفقا لموقع "ذا صن".



وأحد التحديثات الكبيرة في مساعد غوغل الذكي "جيميناي" هو أنه سيتذكر معلومات عنك، إذ أوضحت مايرا فاخاردو من غوغل أن "المعلومات المحفوظة تتيح لك أن تطلب من جيميناي تذكر اهتماماتك وتفضيلاتك، حتى يتمكن من تقديم ردود أكثر إفادة وارتباطا، ومصممة خصيصا لأهدافك واحتياجاتك".



ويمكن لروبوت "جيميناي" رؤية المعلومات من تطبيقات وخدمات أخرى والقيام بكثير من المهام، فمثلا يمكن أن تطلب منه الاتصال بشخص أو شركة معينة أو تطلب كتابة مسودة للرسائل وحتى إرسالها. كما يمكنه ضبط المنبه وفتح الكاميرا متى أردت.



وإحدى أفضل الميزات في تحديث "بكسل دروب" هي الرد الذكي على المكالمات وذلك باستخدام "جيميناي نانو" (Gemini Nano) الذي يقترح ردودا ذكية مناسبة للسياق على شاشة المكالمة. وهذا يعني أنه يمكنك الرد بسهولة على المتصلين غير المعروفين دون الحاجة للرد على المكالمة بنفسك.



على سبيل المثال، إذا تسلمت طردا، فيمكنك استخدام هذه الميزة للرد على موظف التوصيل من خلال الإجابة على أسئلته بنعم أو لا، أو طرح أسئلة ذات صلة، كل ذلك عبر مطالبات بسيطة ستظهر على شاشتك.



ويمكن رؤية النصوص في الوقت الفعلي لهذه المحادثات على الشاشة بين المتصل ووكيل الذكاء الاصطناعي في غوغل. وإذا كنت تريد التدخل في أي وقت، يمكنك ببساطة الرد على الهاتف كالمعتاد.



ميزات أخرى في تحديث "بكسل دروب"



أضافت غوغل ميزات أخرى في تحديث "بكسل دروب"، منها إمكانية مشاركة صور بجودة "ألترا إتش دي آر" (Ultra HDR) على إنستغرام التي تضفي ديناميكية أكبر للصورة، ومن ثم تفاصيل أكثر.



والميزة الثانية هي ملصقات "بكسل أستوديو" (Pixel Studio) في لوحة مفاتيح "جي بورد" (Gboard) القياسية. وهذا يعني أنه يمكنك مشاركتها بسهولة في تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل.



وهناك تحديث على لقطات الشاشة من خلال "بكسل سكرينشوتز" (Pixel Screenshots)، الذي يُصنف لقطات الشاشة تلقائيا، وهكذا أصبح من السهل العثور على ما تحتاجه باستخدام فلاتر البحث الجديدة.



ويمكنك أيضا إضافة التذاكر أو بطاقات الائتمان التي قمت بأخذ لقطات شاشة لها إلى "غوغل واليت" (Google Wallet)، بالإضافة إلى تطبيق التسجيل الذي أصبح يحوي على ميزة "كلير فويس" (Clear Voice) التي تعمل على تركيز الصوت على الأشخاص المتحدثين فقط وتقليل الضوضاء في الخلفية.



ومن جهة أخرى، ستتوفر ميزة "سيمبل فيو" (Simple View) التي تزيد من حجم الخط وحساسية الهاتف بسلاسة، وتقول غوغل إن هذا يجعل من السهل رؤية عناصر التحكم والتطبيقات والأدوات واستخدامها، حسب "ذا صن".



ومن المتوقع أن تبدأ هذه الميزات في الظهور خلال الأيام القليلة المقبلة.