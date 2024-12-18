الغاز يتسبب في اختناق 09 أشخاص بالعاصمة وعين الدفلى

تسببت تسريبات غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء في اختناق 09 أشخاص، فجر اليوم الأربعاء، في كل من بولاية أم البواقي والجزائر العاصمة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، أن وحداتها "تدخلت على الساعة 01سا50د، لإنقاذ عائلة متكونة من 04 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 03 سنوات و40 سنة، تسممت بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي 350 مسكن بلدية ودائرة عين البيضاء".

ووفق بيان ذات المصالح، فإن التسمم تسبب للعائلة "ضيق في التنفس، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي" .

كما تدخلت المصالح ذاتها في حدود الساعة 02سا00د، لإنقاذ 05 أشخاص، بحي 1000 مسكن بلدية دويرة ودائرة درارية، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي .