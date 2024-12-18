الاحتلال الصهيوني يستهدف مستشفيي كمال عدوان والعودة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، بأن قوات صهيونية استهدفت مستشفيي كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة.

وبينما أظهرت مشاهد مصورة إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الصهيوني في محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة، تحدث الدكتور حسام أبو صفية عن استهداف المستشفى واشتعال النيران في قسم العناية المركزة.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة عدد آخر، في غارات صهيونية على منازل في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

من جهة أخرى أعلن مستشفى العودة، وقوع إصابات بين الطواقم الطبية والمرضى جراء تفجير القوات الصهيونية لـ "روبوت" بجوار المستشفى شمالي قطاع غزة.