محمد بلعربي" الوداد أمام مصير مجهول"

يعيش وداد مستغانم أزمة مالية خانقة قد تعصف به في أية لحظة، هذه الوضعية حملت المكتب المسير على تقديم الاستقالة الجماعية والدعوة إلى عقد جمعية عامة استثنائية. ويقول رئيس الوداد محمد بلعربي "لقد يئسنا من الوضعية التي يعيشها الوداد نتيجة غياب المساعدات المالية من السلطات المحلية والولائية لمستغانم، حيث لم نعد قادرين على تحمل المسؤولية في غياب المال".

وقال أيضا" تخيلوا أنه منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي لم نتلق أي سنتيم لا من والي الولاية ولا من رئيس البلدية، نحن في ورطة حقيقية هذا الأسبوع إذ لم نعثر إلى غاية الساعة الأموال التي تسمح للفئات الصغرى بالتنقل إلى بشار لمواجهة شبيبة الساورة، في حين أننا لم نستطع تقديم منحة التعادل المسجل أمام جمعية وهران في الجولة الماضية، وعليه قررنا تقديم استقالتنا الجماعية للمكتب المسير بعد نهاية المرحلة الأولى من البطولة بعد لقائي غالي معسكر وشباب تموشنت وتنظيم جمعية عامة استثنائية ".

وناشد المسؤول الأول عن الوداد السلطات الوصية في ولاية مستغانم بتقديم الدعم المادي اللازم قبل أن يندثر الفريق، إذ قال " تمكنا من قيادة الفريق إلى أفضل النتائج حيث نحتل المراتب الأولى، ويشهد القاسي والداني في البطولة أن فريقنا يعتبر أحسن فريق من حيث الأداء الفني الجماعي، ونلعب خارج قواعدنا، وعليه ورغم كل هذا لم نتلق المساعدات المالية، نحن لا نطالب بأموال كبيرة بل نريد ما يساعدنا على دفع مستحقات اللاعبين الذين هم بحاجة إلى أموالهم طالما أنهم أرباب عائلات وليس لهم دخل غير كرة القدم تلقينا مساعدة من شركة جيكا بقيمة 500مليون لم تدم سوى أسبوعا واحدا".

وواصل بقوله " نخشى على هذا الفريق من الاندثار والزوال وهو الذي رفع راية ولاية مستغانم ويعد من أقدم الأندية، إن ما يحدث لفريقنا أمر محير، كنا ننتظر التفاتة من الوالي في حين أن رئيس بلدية مستغانم لم يحرك ساكنا اتجاه فريقي، وزادت معاناتنا بعد انسحاب الرئيس الشرفي قايد عمار الذي كان الممول الوحيد للفريق إلا أنه أشعرنا بالرحيل دون رجعة بعد وقع له مع بعض الأنصار مشادات كلامية. وعلى الأنصار أن يعلموا أن الوداد لا يمكنه أن يلعب في القسم الأول إلا بوجود شركة وطنية أو مستثمر وغير ذلك فلا جدوى من التفكير في اللعب في القسم الأول".

وختم الرئيس بلعربي في مستهل حديثه بالقول " اتخذنا قرارا صعبا ومصيريا لكن لا يمكنني أن أكذب على اللاعبين، كنا نتمكن أن ترافقنا السلطات المحلية والولائية في مسيرتنا من خلال الإعانات من أجل التنفس قليلا، نحن نرحل والفريق في وضعية مريحة ونحذر من أن يزول الفريق من الساحة الرياضية ".