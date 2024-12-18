أول رحلة إلى حلب من مطار دمشق (فيديو)

أقلعت أول طائرة، منذ سقوط بشار الأسد، اليوم الأربعاء، من مطار دمشق متجهة إلى مدينة حلب في شمال سوريا.
وكان في الطائرة 32 شخصا، من بينهم صحافيون، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".
وهجر الجيش السوري وقوات الأمن، التي كانت تابعة لنظام الأسد، مطار دمشق بعدما سيطرت الفصائل المعارضة على العاصمة السورية يوم 8 ديسمبر الجاري.
قادمة من #دمشق .. هبوط طائرة في مطار حلب الدولي ثاني أكبر مطار في #سوريا في أول رحلة طيران مدني منذ سقوط النظام المخلوع#الجزيرة_سوريا pic.twitter.com/lKpUKCzEBM— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 18, 2024