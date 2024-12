Du nouveau concernant le montage et l'importation de véhicules

Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Ghrieb, a annoncé que son ministère travaille principalement sur "le développement de l'industrie mécanique en créant une véritable industrie reposant sur un taux d'intégration significatif", tout en confirmant "la poursuite de l'importation de véhicules depuis 2023".

Dans une réponse écrite à une question de la députée Djabali Farida, le ministre a précisé que "la rareté de cette marchandise nécessite de fournir le marché local par l'importation de véhicules, en attendant le développement de l'activité de fabrication de véhicules".

Dans ce cadre, Sifi a confirmé que "l'opération d'importation de véhicules est en cours depuis le début de 2023, via les 24 premiers concessionnaires agréés pour l'activité de vente de véhicules neufs, ce qui a permis l'entrée de 227 232 véhicules sur le territoire national".

Concernant la réorganisation de l'activité de fabrication de véhicules, le ministre a indiqué que "la relance de la fabrication de véhicules en Algérie se fait selon des règles claires, nécessitant notamment le développement des réseaux de sous-traitants dans le secteur de l'industrie mécanique".

Il a ajouté que "la commission technique chargée de l'étude et du suivi des dossiers de demande d'agrément pour la fabrication de véhicules travaille de manière continue et à un rythme adapté au volume des dossiers déposés", précisant qu'"un agrément sera délivré pour chaque dossier conforme au cahier des charges et aux règlements - décret exécutif n° 22-34 du 17 novembre 2022, qui définit les conditions et modalités de l'exercice de l'activité de fabrication de véhicules modifié et complété - 36 dossiers ont été déposés sur la plateforme numérique dédiée au système de fabrication de véhicules".

Selon la réponse du ministre, cette étude a conduit à la délivrance de plusieurs agréments pour la fabrication de différents types de véhicules, tels que des voitures particulières, des utilitaires légers, des motos, des camions, des bus, des tracteurs agricoles et des remorques, et d'autres marques seront agréées dans les jours à venir selon le cahier des charges et les lois en vigueur.

Concernant l'usine "Kia" dans la wilaya de Batna, le ministre a indiqué que son département "s'efforce de valoriser les usines de véhicules concrétisées sur le terrain, y compris celles qui ont été saisies au profit de l'État et qui ont récemment été cédées à des entreprises publiques. Le ministère, en collaboration avec tous les secteurs concernés, prend toutes les mesures nécessaires pour les intégrer dans la nouvelle stratégie de l'industrie automobile et permettre la relance de la production dans les plus brefs délais".