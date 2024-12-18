هذه تفاصيل مشروع عصرنة محطة آغا ومحيطها

باشرت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، دراسة مشروع عصرنة وإعادة تهيئة محطة آغا بالعاصمة، لجعلها محطة رئيسية للنقل عبر السكك الحديدية، لوسط مدينة الجزائر، وذلك ضمن المخطط الأصفر الذي يشكل أحد أهم المخططات في استراتيجية الدولة لعصرنة عاصمة البلاد وترقيتها لمصاف كبرى عواصم العالم.

وخلال ترؤسه لاجتماع بمقر الوزارة، استمع وزير النقل، السعيد سعيود، لعرض للمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صاحبة المشروع، إذ قدّم الأخير شروحات تفصيلية حول مشروع عصرنة وإعادة تهيئة محطة آغا، وجعلها المحطة الرئيسية، عوض محطة ساحة الشهداء الرئيسية حاليا، والتي تتوقف عند بور سعيد.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة النقل، فإن المشروع المقترح من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، يتضمن "إنشاء موقف للسيارات، خاصة وأن منطقة وسط العاصمة تفتقر إلى مثل هذه المواقف، في ظل تسجيل تدفق يومي على المنطقة".

كما يتضمن المشروع - يضيف ذات البيان - فنادق عصرية، مركزا تجاريا، ساحة مطلة على البحر، ومارينا، وهو المشروع الذي توليه السلطات العليا في البلاد أهمية قصوى، وهي التي تركز في المرحلة القادمة، على تغيير واجهة مدينة الجزائر، عصرنتها، وتطوير البنى التحتية، لاسيما فيما يتعلق بقطاع النقل بكل شبكاته، بهدف فك الاختناق المروري الذي سوّد صورة عاصمة البلاد.

وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بضرورة "التطبيق السريع لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة تحديد الآجال وجعلها مخططات خماسية"، بهدف تقييم التقدم في وتيرة الإنجاز وتحديد الميزانية. كما شدد الوزير على ضرورة الإسراع في الانتهاء من دراسة المشروع لتجسيده في أقرب الآجال.

للإشارة، فقد تابع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس الإثنين، عرضا حول النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة، والتي تتضمن المخطط الأبيض للتهيئة الحضرية وإعادة تأهيل البنايات، وكذا مخططا أصفر يخص النقل والتنقل بعاصمة البلاد، إلى جانب مخطط أخضر يهدف إلى إعادة التوازنات الإيكولوجية وتطوير البيئة بالعاصمة، والمخطط الأزرق الذي يرمي إلى استعادة ارتباط مدينة الجزائر بالبحر.

كما تتضمن هذه المخططات عدة مشاريع، منها ما هو قيد الإنجاز وأخرى ستنجز في المديين القريب والمتوسط، إلى جانب تأهيل الواجهة البحرية، وكذا مشاريع أخرى تخص عدة قطاعات.