الجمارك تعلن عن قائمة الناجحين في مسابقة التوظيف

كشفت المديرية العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن قائمة الناجحين نهائيا في مسابقة التوظيف التي أطلقتها مؤخرا.

وأعلنت المديرية، عبر حسابها على "الفايسبوك": "يسرّ المديرية العامة للجمارك أن توافي متتبعي صفحتها بقائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة التوظيف على أساس الاختبارات، للالتحاق برتبة "مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال"، وهذا عبر الرابطين الإلكترونيين التاليين: https://douane.gov.dz/spip.php?article524 https://douane.gov.dz/spip.php?article525

وأضاف البيان أنه "يجب على المترشحين الناجحين في المسابقة الالتحاق بمقر المديرية العامة للجمارك، مديرية الموارد البشرية، من أجل استكمال إجراءات التوظيف في أجل أقصاه يوم 19 ديسمبر 2024".

ويتكون الملف التكميلي من الوثائق التالية:

• نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور

• مستخرج من شهادة الميلاد

• صورتان (02) شمسيتان

• شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية) مسلمتان من طرف طبيب مختص، لإثبات قدرة المترشح على شغل الرتبة المقصودة

• شهادة عائلية عند الاقتضاء

• صك بريدي مشطوب + بطاقة الضمان الاجتماعي إن وجدت.