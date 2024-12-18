مخطط خماسي لضمان سلامة الأغذية

تم بوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عرض المخطط الوطني للسلامة الصحية للأغذية (2024-2030) الذي يهدف إلى حماية الصحة العمومية والمستهلكين.

وقد تم إعداد هذا المخطط بالتنسيق والتعاون بين 11 قطاعا وزاريا، وبالشراكة مع المنظمة العالمية للصحة، حسب الشروحات التي قدمت بمناسبة تقديم هذا العرض الذي حضره ممثلو عدة قطاعات ومنظمات حماية المستهلك، إلى جانب ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بالجزائر وخبراء وباحثين.

وأوضح المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، جمال فورار، حسب ما أورده موقع الإذاعة الوطنية، أن "هذا المخطط الوطني يتضمن خمسة أهداف رئيسية، تتمثل أساسا في تعزيز السياسات والإطار التنظيمي وإضفاء الطابع الرسمي على أنظمة تقييم المخاطر والمراقبة والتنبيه وتعزيزها".

كما لم يغفل هذا المخطط - يضيف فورار - جانب "تعزيز قدرات التفتيش والرقابة"، بالإضافة إلى "وضع مخطط اتصال للسلامة الصحية يتضمن تعزيز الحملات التحسيسية والتوعوية".

وأكد فورار أن "سلامة الأغذية هي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي وضمان صحة وسلامة المواطن من مختلف المخاطر في جميع مراحلها، انطلاقا من الإنتاج الفلاحي إلى التحويل والتخزين ثم البيع والاستهلاك".