هذه أسعار المنتجات الفلاحية اليوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأربعاء، عن الأسعار المرجعية للخضر والفواكه واللحوم ذات الاستهلاك الواسع في الأسواق الوطنية للبيع بالتجزئة.

وحسب ما أفاد به بيان الوزارة، فقد تضمنت القائمة أسعار الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

فقد بلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 68 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 70 دج، والبصل الجاف 48 دج. وبلغ معدل سعر الثوم الجاف 465 دج، والجزر 67 دج، واللفت 79 دج، والقرنبيط 74 دج، والكرمب 71 دج، والكوسة 161 دج والفاصولياء الخضراء 174 دج، والخس 86 دج.

أما بالنسبة للفواكه، فقد بلغ معدل سعر الكليمونتين 120 دج للكيلوغرام الواحد، والبرتقال بـ100 دج، والليمون 120 دج، التفاح المحلي 374 دج، والتمر 496 دج، والرمان 168 دج، والموز 459 دج.

وبالنسبة للمنتجات ذات الأصل الحيواني، فقد بلغ معدل سعر لحم البقر المحلي 1769 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 389 دج، والبيض 19 دج للبيضة الواحدة. أما معدل سعر حليب البقر فبلغ 97 دج للتر الواحد.