إدارة مولودية وهران تطالب بتخفيف العقوبة

قدمت إدارة مولودية وهران، صباح اليوم الأربعاء، طعنا رسميا في العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة، بخصوص أحداث لقاء الفريق الأخير أمام مستضيفه مولودية البيض، بحسب ما جاء في بيان نشره الحساب الرسمي للفريق، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعاقبت لجنة الانضباط، أمس، الفريقين بالاستقبال 4 مباريات دون حضور الجمهور، بالإضافة إلى منع أنصارهما من التنقل خارج الديار إلى أجل غير مسمى، كما تم تغريم الفريقين بمبلغ 40 مليون سنتيم.

وكشفت إدارة "الحمراوة"، عبر بيان رسمي، أنها بادرت بإرسال "ملف للدفاع عن حقوق النادي، على أمل الاستئناف لتقليص العقوبات المفروضة على الفريق".

وأكدت إدارة المولودية بالمناسبة "وقوفها إلى جانب الأنصار الموقوفين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين"، مذكرة، حسب ما جاء في ذات البيان: "أن الحمراوة مثال للروح الرياضية منذ سنوات، داخل وخارج الديار، حتى في أصعب الظروف، والموسم الماضي أحسن دليل على ذلك".