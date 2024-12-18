حصيلة ثقيلة لحوادث المرور خلال يوم واحد

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة تدخلاتها الميدانية، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد "تم تسجيل 3043 تدخلا، يتعلّق 169 منها بحوادث المرور التي خلفت 10 ضحايا و201 مصاب بجروح، عبر مختلف ولايات الوطن".

وأضاف البيان: "وقد سجلت أثقل حصيلة بولاية المنيعة بوفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، إثر اصطدام بين سيارتين سياحيتين على الطريق الوطني رقم 1 ببلدية المنيعة".

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ16 شخصا أصيبوا بتسمم، إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات الماء داخل مساكنهم، عبر ولايات: الجزائر بـ8 أشخاص، أم البواقي بـ4 أشخاص، خنشلة بـ3 أشخاص، والشلف بحالة واحدة.