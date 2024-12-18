عدة ملفات على طاولة مجلس الحكومة



ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة عدة ملفات. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، الصادر اليوم، أن "الاجتماع خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة للصفقات العمومية، الذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023، كما تم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات إعداد وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث، ويحدد القطاعات المكلفة بإعدادها، حسب مختلف أصناف الأخطار".

وحسب ذات البيان، تم "الاستماع إلى عرض حول خدمات مرفق المياه والتطهير، حيث وقفت الحكومة على الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لضمان تلبية منصفة ومستديمة لاحتياجات السكان في إطار البرنامج المتعلق بتعزيز الأمن المائي للبلاد الذي أقره رئيس الجمهورية".

وأضاف البيان، أنه "تم استعراض جملة من التدابير المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الهامة، على غرار برنامج تطوير السكة الحديدية والتحويلات المائية، بالإضافة إلى المشروع الخاص بمنطقة التبادل الحر بمدينة تندوف".