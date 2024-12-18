أحداث لقاء العميد والشباب.. إيداع 10 مناصرين الحبس المؤقت

أودع 10 مناصرين الحبس المؤقت، فيما وضع 12 آخرون تحت الرقابة القضائية، على خلفية الأحداث التي شهدها لقاء مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، يوم 20 نوفمبر الماضي.

وأشار بيان لمصالح الشرطة، اليوم الأربعاء، إلى أن "توقيف المناصرين جاء بعد ثبوت تورطهم في أحداث الشغب والتخريب التي طالت المدرجات، وعرفت شجارات باستعمال الكراسي والألعاب النارية، مما استدعى تدخل التشكيل الشرطي لحفظ النظام واستتباب الأمن بالملعب".

وأضاف البيان: "مكنت تحريات الضبطية القضائية المدعمة بالوسائل التقنية من تحديد هوية وتوقيف 22 مناصرا من كلا الفريقين، قدموا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن قضية جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، أثناء تأدية مهامهم والتخريب العمدي لأملاك الدولة".