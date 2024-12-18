تشكيل فوج برلماني لإثراء قانوني الولاية والبلدية

شكل مجلس الأمة، برئاسة رئيسه صالح ڤوجيل، فوج عمل مكلفا بالنظر في المشروع التمهيدي لقانوني البلدية والولاية، اللذين أعدّتهما لجنة الخبراء، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفق ما ذكره بيان عن الغرفة العليا.

ترأس صالح ڤوجيل، اليوم، اجتماعا تنسيقيا مع فوج العمل، مع توصية بالحرص على العمل على هذين القانونين بالنظر إلى "أهميتهما في المشهد السياسي للبلاد انطلاقا من مكانة المجموعات الإقليمية الأساسية، باعتبار أنّ البلدية هي الخلية القاعدية ضمن الجماعات المحلية ونظام اللامركزية".

ويتشكل الفوج من أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بالتشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، منسقا لفوج العمل، ومحمد رضا أوسهلة، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بالعلاقات الخارجية، ومحمد العيد بلاع، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، وأحمد صالح لطيفي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، وساعد عروس، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، وطاهر لزرق، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، ومحمد العربي سليماني، منسق مجموعة الأعضاء غير المنتمين لمجموعة برلمانية، وعزوز ناصري، عضو مجلس الأمة، ووليد العڤون، عضو مجلس الأمة، وعبد الرحمان قنشوبة، عضو مجلس الأمة، وعبد النور درقيني، عضو مجلس الأمة.

وكانت "الخبر" كشفت، أمس، عن قرار السلطات العمومية بمطالبة الأحزاب السياسية والبرلمان بإثراء مشروع القانون.