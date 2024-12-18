رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مراسم تقديم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد بالجزائر، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

ويتعلق الأمر بسفير اليابان سوزوكي كوتارو، سفير جمهورية البرازيل الفيدرالية ماركوس فينيسيوس بينتا غاما، سفير ماليزيا ريزاني إروان محمد مازلان، سفير جمهورية سيراليون الحاجي بريما إلفيس كوروما وسفير جمهورية كازاخستان أنور بيك أخمتوف.

وجرت المراسم بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، يختتم ذات البيان.